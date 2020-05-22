***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2020 10:27
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan şirketimiz 21 Mayıs 2020 tarihinde yine bir ilke imza atmış, bir milat başlatmıştır.
Şirketimizin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan saat 17:00'de asrın projesi olan "Marmaray" kullanılarak hiç durmadan Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" yola çıkmıştır ve gece 00:35'te Marmaray Tüneli geçişini tamamlayarak ile bir rüyayı gerçekleştirmiştir.
Ülkemizin ihracatı bakımından yeni bir dönem başlatacak olan trenimizle birlikte tüm Anadolu'muzun demiryolu ile direkt Avrupa'ya bağlanması, Ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak ve Ülkemizin ihracat hacmini de arttıracaktır.
Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846433
BIST
11:04102.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -123,83
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:046,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:047,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:04380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.721.577
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,95
|83.171.811
|% 8,91
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.123.253
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.751.239
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.503.934
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,40
|240.380.768
|% 0,38
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|THYAO
|11,11
|126.379.042
|% -0,09
|
|GARAN
|7,55
|120.960.916
|% -0,66
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.149.053
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,69
|64.277.545
|% 1,51
|
|SNGYO
|1,14
|25.917.177
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8060
|1,8150
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
|