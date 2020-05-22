***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan şirketimiz 21 Mayıs 2020 tarihinde yine bir ilke imza atmış, bir milat başlatmıştır.Şirketimizin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan saat 17:00'de asrın projesi olan "Marmaray" kullanılarak hiç durmadan Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" yola çıkmıştır ve gece 00:35'te Marmaray Tüneli geçişini tamamlayarak ile bir rüyayı gerçekleştirmiştir.Ülkemizin ihracatı bakımından yeni bir dönem başlatacak olan trenimizle birlikte tüm Anadolu'muzun demiryolu ile direkt Avrupa'ya bağlanması, Ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak ve Ülkemizin ihracat hacmini de arttıracaktır.Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846433BIST