***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 08:37
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtdışı (Uluslararası) demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde görülen pozitif yönde artış neticesinde Hollanda'dan 185 adet yeni ve kullanılmamış 45 foot PWHC tipinde tren vagon konteynerı alımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırımın toplam maliyeti 10.442.000-TL+KDV olup, 5.500.000-TL'lik kısmı için Garanti Finansal Kiralama A.Ş leasing sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan tren vagon konteynerlerinin Ekim 2020 içerisinde teslim alınması beklenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878378
BIST
11:251.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:257,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:259,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:25476,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 476,93
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:25
|YAPRK
|85,80
|1.520.891
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.825.747
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|349.109
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,67
|2.232.435
|% -8,17
|
|GARAN
|7,26
|880.511.907
|% 1,11
|
|SISE
|6,96
|532.539.163
|% -0,85
|
|ODAS
|3,11
|294.527.127
|% 2,98
|
|ASELS
|18,77
|242.681.486
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,08
|189.227.035
|% 5,82
|
|GARAN
|7,26
|880.511.907
|% 1,11
|
|ODAS
|3,11
|294.527.127
|% 2,98
|
|SISE
|6,96
|532.539.163
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|116.656.613
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,81
|86.991.169
|% 2,26
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7706
|7,7742
|% 0,12
|
|Euro
|9,1483
|9,1564
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0312
|10,0816
|% -0,18
|
|Frank
|8,4495
|8,5004
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0631
|2,0735
|% -0,03
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,39
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,42
|41,42
|0,13
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:41VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 847 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, GARAN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 84 artarak (% 0.46 ) 1, 066
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, BALAT, TKNSA, YAPRK, ARTI, COSMO, EGCYO, OZRDN, TACTR, ACSEL