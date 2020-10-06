***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtdışı (Uluslararası) demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde görülen pozitif yönde artış neticesinde Hollanda'dan 185 adet yeni ve kullanılmamış 45 foot PWHC tipinde tren vagon konteynerı alımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırımın toplam maliyeti 10.442.000-TL+KDV olup, 5.500.000-TL'lik kısmı için Garanti Finansal Kiralama A.Ş leasing sözleşmesi imzalanmıştır. Alınan tren vagon konteynerlerinin Ekim 2020 içerisinde teslim alınması beklenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878378BIST