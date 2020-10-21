***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortağımız Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul'u 09/10/2020 tarihinde yapılmış ve 20/10/2020 tarihinde tescil olup, 20/10/2020 tarih 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak etmiş ve tamamını nakit olarak ödemiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882821BIST