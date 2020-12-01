***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 15:16
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan taşıtların (Çekici, forklift, dorse, konteyner, vagon vb.) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin taşıt ve araç değerlemeleri sonuçlanmış olup değer artışı 157.120.602,18 TL olmuştur. Söz konusu değer artışının Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır.
Şirketimizin Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların değerleme çalışmaları ise devam etmekte olup, 2020 Aralık ayı içinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890727
BIST
16:461.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 28,94
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:467,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:469,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0954
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:46457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EGEEN
|1.663,20
|243.647.380
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.324.949
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|59.828.827
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|THYAO
|11,89
|1.042.795.855
|% 4,30
|
|PETKM
|4,25
|823.551.000
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|788.647.177
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|510.456.356
|% 7,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8579
|7,8618
|% 0,46
|
|Euro
|9,4242
|9,4312
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6626
|8,7148
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
-
16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem
-
16:57FMIZP
Yüzde 7.56 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 803 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 1, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 002.00 milyon TL de