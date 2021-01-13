***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 13/01/2021 tarih ve 590 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Egemen Döven Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901862BIST