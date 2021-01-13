***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 15:21
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 13/01/2021 tarih ve 590 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Sn.Egemen Döven Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901862
BIST
16:391.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:397,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:399,0459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0581
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:39443,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,58
|Açılış
|: 443,42
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.554.595
|% -9,99
|
|RODRG
|16,01
|13.146.549
|% -7,94
|
|FENER
|39,98
|540.317.455
|% -7,67
|
|FORMT
|5,48
|37.666.153
|% -7,43
|
|THYAO
|13,12
|2.121.983.440
|% 2,02
|
|SISE
|7,76
|1.817.805.583
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,83
|1.600.950.980
|% 8,81
|
|OTKAR
|440,60
|1.284.224.592
|% 7,49
|
|TCELL
|17,08
|1.212.242.615
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,83
|1.600.950.980
|% 8,81
|
|EKGYO
|2,45
|876.449.249
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|668.926.769
|% -1,58
|
|SISE
|7,76
|1.817.805.583
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,05
|676.942.987
|% 3,04
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4298
|7,4325
|% -0,29
|
|Euro
|9,0370
|9,0456
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1930
|% -0,15
|
|Frank
|8,3339
|8,3841
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% -0,34
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.928
|3.003
|-4,38
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,12
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|
Seans Raporu
16:37
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16:52BRSAN
Yüzde 8.90 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 700, 535 adet işlem
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 65 artarak (% 0.12 ) 1, 384
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, TMPOL, YAPRK, INTEM, CMENT, CRFSA, COSMO, EMNIS, RAYSG, PSDTC
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16:51
KORDS, EMNIS, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:51
DGKLB, TURGG, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında