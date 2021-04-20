***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere %109,46795 oranında 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde hisse senedimizin 16/04/2021 tarihinde bölünme sonrası teorik fiyatı 3,545 TL olup, 15/04/2021 tarihindeki kapanış fiyatı 6,33-TL'dir. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan pazarının başlamasıyla birlikte borsada işlem gören hisse senedi fiyatımız sermaye artırım oranında (%109,46795) bölünmüştür, bu olağan bir süreçtir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde bu açıklamayı yapmak zaruri hale gelmiştir.Sermaye artırımı süreci sonunda yeni sermayemizin 250.000.000-TL'ye ulaşması beklenmektedir. Böylece finansal yapımız daha da güçlü olacaktır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929619BIST