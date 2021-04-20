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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2021 14:02



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere %109,46795 oranında 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde hisse senedimizin 16/04/2021 tarihinde bölünme sonrası teorik fiyatı 3,545 TL olup, 15/04/2021 tarihindeki kapanış fiyatı 6,33-TL'dir. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan pazarının başlamasıyla birlikte borsada işlem gören hisse senedi fiyatımız sermaye artırım oranında (%109,46795) bölünmüştür, bu olağan bir süreçtir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde bu açıklamayı yapmak zaruri hale gelmiştir.
Sermaye artırımı süreci sonunda yeni sermayemizin 250.000.000-TL'ye ulaşması beklenmektedir. Böylece finansal yapımız daha da güçlü olacaktır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929619


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Tam 3.050 3.127 11,60  
Yarım 1.474 1.513 5,61  
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