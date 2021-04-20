***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 14:02
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere %109,46795 oranında 250.000.000-TL'ye artırılması sürecinde hisse senedimizin 16/04/2021 tarihinde bölünme sonrası teorik fiyatı 3,545 TL olup, 15/04/2021 tarihindeki kapanış fiyatı 6,33-TL'dir. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan pazarının başlamasıyla birlikte borsada işlem gören hisse senedi fiyatımız sermaye artırım oranında (%109,46795) bölünmüştür, bu olağan bir süreçtir. Yatırımcılarımızdan gelen sorular neticesinde bu açıklamayı yapmak zaruri hale gelmiştir.
Sermaye artırımı süreci sonunda yeni sermayemizin 250.000.000-TL'ye ulaşması beklenmektedir. Böylece finansal yapımız daha da güçlü olacaktır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929619
BIST
14:451.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
14:458,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
14:459,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
14:45463,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,79
|Açılış
|: 463,33
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.756.700
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.121.670
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,25
|15.695.567
|% 8,70
|
|JANTS
|694,00
|39.014.049
|% 7,60
|
|SAMAT
|4,23
|17.300.375
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.273.492
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|1.055.317.079
|% 1,71
|
|EREGL
|18,09
|759.075.401
|% -0,39
|
|PETKM
|6,57
|652.624.684
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,85
|575.206.782
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,30
|494.818.948
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,85
|575.206.782
|% -0,54
|
|TSKB
|1,26
|189.617.113
|% -2,33
|
|GARAN
|7,12
|1.055.317.079
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,14
|273.095.778
|% 2,88
|
|PETKM
|6,57
|652.624.684
|% -0,61
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1158
|8,1189
|% 0,38
|
|Euro
|9,7880
|9,7943
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,3184
|11,3752
|% 0,39
|
|Frank
|8,8417
|8,8949
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1586
|2,1694
|% 0,42
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,36
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.103
|3,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|11,60
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|5,61
|
|Çeyrek
|739
|756
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,07
|
|B. Petrol
|67,36
|67,36
|0,31
|