***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938575BIST