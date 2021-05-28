***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 09:07
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.H.Rasih Boztepe'nin, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu ve Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938575
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