***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 119.350.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 6.683.600 7.316.400,000 109,46795 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 1.670.900 1.829.100,000 109,46795 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 NâmaC Grubu, RYSAS, TREREYS00015 110.995.500 121.504.500,000 109,46795 1,00