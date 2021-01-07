***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 12:27
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 119.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 6.683.600 7.316.400,000 109,46795 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 1.670.900 1.829.100,000 109,46795 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 110.995.500 121.504.500,000 109,46795 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 119.350.000 130.650.000,000 109,46795
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Red
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında, 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun E-29833736-105.01.01.01-13602 sayılı, 04/01/2021 tarih ve 79/1620 sayılı yazısında belirtilen gerekçelerle olumlu karşılanmamıştır.
Söz konusu yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli işlemlerin gerçekleşmesi ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname taslağında yer alan finansal tablolar ve diğer işlemlere dair hususlarda gerekli değişikliklerin yerine getirilmesi sonrasında Kurul'a en kısa sürede yeniden başvuru yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897701
BIST