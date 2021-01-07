***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 119.350.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 6.683.600 7.316.400,000 109,46795 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 1.670.900 1.829.100,000 109,46795 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 NâmaC Grubu, RYSAS, TREREYS00015 110.995.500 121.504.500,000 109,46795 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 119.350.000 130.650.000,000 109,46795Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020SPK Başvuru Sonucu RedArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında, 130.650.000-TL artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun E-29833736-105.01.01.01-13602 sayılı, 04/01/2021 tarih ve 79/1620 sayılı yazısında belirtilen gerekçelerle olumlu karşılanmamıştır.Söz konusu yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli işlemlerin gerçekleşmesi ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname taslağında yer alan finansal tablolar ve diğer işlemlere dair hususlarda gerekli değişikliklerin yerine getirilmesi sonrasında Kurul'a en kısa sürede yeniden başvuru yapılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897701BIST