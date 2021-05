***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 119.350.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 6.683.600 7.316.400,000 109,46795 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 Nâma A Grubu, RYSA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00017B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 1.670.900 1.829.100,000 109,46795 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 Nâma B Grubu, RYSA2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRREYS00025C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 110.995.500 121.504.500,000 109,46795 1,00 C Grubu C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 Hamiline C Grubu, RYSAS(RÜÇHAN), TRRREYS00033 242.620,015Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 119.350.000 130.650.000,000 109,46795 242.620,015Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021SPK Başvuru Tarihi 19.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 119.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 130.650.000 TL (%109,46795) bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939040BIST