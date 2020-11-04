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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

04.11.2020 18:39
GÜNCEL HABERLER



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886236


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SERVE 17,60 1.906.114 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -4,13  
Altın Gr. 514 514 -1,00  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,16  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
B. Petrol 40,65 40,65 0,94  
Seans Raporu 18:05
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