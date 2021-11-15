***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 13:12
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 130.650.000 TL (%103,25203) artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca denetim komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977701
BIST
14:391.710
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 71,37
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
14:3910,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0163
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
14:3911,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0260
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
14:39600,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 600,00
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.342.657
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|156.055.562
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|856.874.991
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.142.998
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|513.797.005
|% -9,84
|
|PENTA
|180,10
|17.064.913
|% -7,78
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|6,06
|118.855.758
|% -5,02
|
|THYAO
|18,17
|1.797.290.550
|% 1,96
|
|PETKM
|7,91
|1.454.484.129
|% 3,40
|
|AKBNK
|6,97
|1.144.342.657
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,77
|1.020.573.331
|% 3,46
|
|SISE
|9,96
|1.013.072.710
|% 4,18
|
|ADESE
|1,10
|513.797.005
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|539.670.716
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|693.392.339
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|930.617.318
|% 9,71
|
|PETKM
|7,91
|1.454.484.129
|% 3,40
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0106
|10,0146
|% 0,15
|
|Euro
|11,4696
|11,4743
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,3925
|13,4597
|% 0,09
|
|Frank
|10,8296
|10,8948
|% 0,11
|
|Riyal
|2,6612
|2,6745
|% 0,11
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,54
|
|Altın Gr.
|599
|600
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.021
|-1,00
|
|Tam
|3.946
|4.045
|3,47
|
|Yarım
|1.907
|1.957
|1,68
|
|Çeyrek
|957
|978
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-1,28
|