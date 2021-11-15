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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

15.11.2021 13:12
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kul


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 130.650.000 TL (%103,25203) artırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca denetim komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977701


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Altın Gr. 599 600 -0,38  
Cumhuriyet 3.961 4.021 -1,00  
Tam 3.946 4.045 3,47  
Yarım 1.907 1.957 1,68  
Çeyrek 957 978 0,84  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,09  
Gümüş Gr. 8,10 8,12 -0,02  
B. Petrol 80,89 80,89 -1,28  
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