***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 14000000 TRY 5,6 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 3500000 TRY 1,4 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 232500000 TRY 93,00 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934865BIST