***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 11:48
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 14000000 TRY 5,6 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 3500000 TRY 1,4 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 232500000 TRY 93,00 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934865
BIST
11:481.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:488,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:4810,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:48479,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,06
|Açılış
|: 479,74
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KRDMA
|7,26
|70.894.254
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|872.402
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|40.478.344
|% 9,94
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|DITAS
|17,29
|11.180.847
|% 7,93
|
|VAKFN
|17,26
|5.683.822
|% -9,96
|
|DERHL
|7,94
|6.460.385
|% -6,59
|
|INTEM
|42,96
|2.304.211
|% -6,57
|
|AYEN
|7,08
|28.579.956
|% -6,35
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|EREGL
|19,56
|464.632.761
|% 0,62
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|PETKM
|6,83
|255.550.014
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,34
|1.956.739.663
|% 8,17
|
|GARAN
|7,32
|388.479.367
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,09
|109.469.134
|% 0,48
|
|CANTE
|4,47
|217.122.002
|% -4,28
|
|THYAO
|12,84
|509.389.818
|% 1,90
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3150
|8,3186
|% 0,06
|
|Euro
|10,0111
|10,0302
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,5277
|11,5856
|% -0,01
|
|Frank
|9,1029
|9,1578
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2111
|2,2222
|% 0,05
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|8,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|-0,23
|