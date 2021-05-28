Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2021 09:30



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 17.92 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HASAN RASİH BOZTEPE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EGEMEN DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.01.2021 İcrada Görevli Reysas GYO A.Ş. Yönetim Krl.Başkan Yrd. Evet 5.09 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EKREM BURCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.10.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Üyesi
BEHZAT KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.08.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667843 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk./Denetim Komitesi Üyesi
EREM ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938586


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:171.414
Değişim :  -0,09% |  -1,32
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.415  
En Yüksek
1.418 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler11:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,18 61.466 % 9,95  
YAYLA 3,50 28.499.165 % 9,72  
IZTAR 22,22 11.749.879 % 8,81  
SRVGY 87,75 13.130.501 % 6,23  
TUCLK 11,36 45.083.420 % 5,97  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Dolar 8,5590 8,5607 % 0,74  
Euro 10,4335 10,4457 % 0,55  
Sterlin 12,1231 12,1839 % 0,75  
Frank 9,4989 9,5561 % 0,66  
Riyal 2,2764 2,2879 % 0,76  
daha fazla
11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -4,48  
Altın Gr. 521 521 2,76  
Cumhuriyet 3.403 3.454 -16,00  
Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,69 27,71 -0,15  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 69,16 69,16 -0,04  
Seans Raporu 11:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru