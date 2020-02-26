***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.02.2020 07:46
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
552
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821599
BIST
11:19114.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,62
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:196,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:196,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,6993
En Düşük
6,6789
11:19325,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,30
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,77
|20.023.790
|% 16,30
|
|OYAYO
|2,94
|13.008.717
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|TLMAN
|12,85
|10.133.595
|% 11,64
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|BJKAS
|2,74
|8.022.868
|% -6,16
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|TSPOR
|6,04
|20.674.674
|% -5,77
|
|ASELS
|30,12
|752.917.574
|% 3,36
|
|THYAO
|13,13
|680.652.056
|% -2,60
|
|IPEKE
|10,70
|156.851.464
|% 4,29
|
|ALGYO
|19,35
|153.977.163
|% 9,57
|
|ODAS
|2,20
|135.037.634
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|135.037.634
|% 0,92
|
|KARSN
|2,00
|109.193.031
|% 3,09
|
|THYAO
|13,13
|680.652.056
|% -2,60
|
|IHLGM
|1,32
|61.265.325
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,29
|44.569.457
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9558
|7,9957
|% -0,07
|
|Frank
|6,2773
|6,3151
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6331
|1,6413
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|17,46
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,99
|53,99
|-0,27
|