***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2021 07:09
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
593
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910232
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
0
En Düşük
0
18:057,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0538
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0476
En Düşük
6,9735
18:058,5171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0442
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5179
En Düşük
8,4397
18:05406,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 406,08
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,13
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KCHOL
|22,34
|573.910.108
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|697.006.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,82
|182.699.986
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|TOASO
|35,70
|46.767.949
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 0,00
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% 0,00
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0428
|7,0468
|% 0,77
|
|Euro
|8,5097
|8,5171
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7396
|9,7884
|% 0,47
|
|Frank
|7,8437
|7,8909
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8700
|1,8794
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-1,94
|
|Altın Gr.
|405
|406
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|0,16
|