***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 18:17
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
628
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2022-31/03/2022 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027922
BIST
10:432.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,55
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4315,2046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1196
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4316,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1344
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:43909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,11
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:43
|IMASM
|24,12
|14.799.067
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.969.284
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.608.025
|% 9,19
|
|LIDFA
|7,49
|14.354.992
|% 7,46
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,08
|8.113.819
|% -7,20
|
|KARSN
|5,15
|216.284.408
|% -5,68
|
|TEZOL
|17,81
|30.913.812
|% -4,86
|
|ENKAI
|15,71
|46.093.988
|% -4,03
|
|SISE
|19,65
|843.230.955
|% 2,02
|
|EREGL
|34,16
|634.630.708
|% 1,91
|
|KRDMD
|16,43
|633.907.547
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,84
|619.899.458
|% 5,97
|
|THYAO
|42,70
|540.399.370
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,84
|619.899.458
|% 5,97
|
|YKBNK
|4,89
|224.673.920
|% 0,62
|
|DOHOL
|3,73
|162.777.332
|% 1,08
|
|SISE
|19,65
|843.230.955
|% 2,02
|
|KARSN
|5,15
|216.284.408
|% -5,68
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1931
|15,2046
|% 0,79
|
|Euro
|16,0645
|16,0755
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,6757
|18,7694
|% 0,71
|
|Frank
|15,2322
|15,3239
|% 0,76
|
|Riyal
|4,0360
|4,0562
|% 0,66
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,48
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,02
|
Seans Raporu
10:43
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10:58LIDFA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 42 artarak (% 0.97 ) 2, 231
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