***RYSAS* *RNPOL* *SAMAT* *AVC* *ATAYM* *EUYO* *GRNYO* *NIBAS* *ATA* *SEYKM* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.11.2022 09:30
***RYSAS******RNPOL******SAMAT******AVC******ATAYM******EUYO******GRNYO******NIBAS******ATA******SEYKM******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, EUYO, GRNYO, NIBAS, RNPOL, RYSAS, SAMAT, SEYKM, ATA, ATAYM]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082752
BIST
14:584.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 4.943
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|Önceki Kapanış
|: 4.923
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4.949
En Düşük
4.817
14:5818,6390
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,6800
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6908
En Düşük
18,5952
14:5819,3444
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:581.052,73
En Yüksek
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|| 10,46
|Açılış
|: 1.052,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:56
|AKSGY
|6,38
|154.841.832
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.377.682
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.965.831
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,75
|53.406.015
|% -7,67
|
|PRDGS
|16,15
|86.837.888
|% -7,18
|
|SEGYO
|3,33
|273.981.096
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.464.690.064
|% 1,48
|
|SISE
|38,72
|5.611.473.583
|% -3,97
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.317.239
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.211.427.223
|% -0,39
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6396
|% 0,07
|
|Euro
|19,3418
|19,3511
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,3394
|22,4514
|% 0,68
|
|Frank
|19,5460
|19,6638
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.025
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|2,19
|