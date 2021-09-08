***RYSAS* *YYAPI* *OYLUM* *RYGYO* *KATMR* *TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.09.2021 09:05
***RYSAS******YYAPI******OYLUM******RYGYO******KATMR******TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYSAS, KATMR, RYGYO, TGSAS, YYAPI, OYLUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962474
BIST
15:431.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.455
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1.444
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490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YEOTK
|29,28
|10.579.069
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.768.404
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|98.872.810
|% 9,97
|
|GARFA
|9,43
|2.871.441
|% 8,39
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|AKYHO
|2,23
|15.883.426
|% -8,23
|
|EGEPO
|6,57
|123.125.456
|% -7,72
|
|GARAN
|9,51
|1.311.948.486
|% -2,26
|
|THYAO
|12,61
|518.390.049
|% -0,32
|
|ORCAY
|13,80
|385.494.955
|% -4,63
|
|KRDMD
|7,37
|343.539.556
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,56
|341.476.684
|% -1,16
|
|GARAN
|9,51
|1.311.948.486
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,56
|341.476.684
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,62
|57.852.512
|% 5,08
|
|ODAS
|1,49
|116.738.396
|% -1,32
|
|AKBNK
|5,71
|310.158.449
|% -2,06
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4540
|8,4602
|% 1,33
|
|Euro
|9,9984
|10,0081
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,6096
|11,6678
|% 1,19
|
|Frank
|9,1462
|9,2013
|% 1,14
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|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 1,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,48
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,19
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|37,00
|
|Tam
|3.223
|3.305
|36,08
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|17,45
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|0,75
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