***SAFKR* *BALAT* *LKMNH* *ALBRK* *EREGL* *BASCM* *JANTS* *YBTAS* *HEKTS* *SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
14.12.2020 17:09
***SAFKR******BALAT******LKMNH******ALBRK******EREGL******BASCM******JANTS******YBTAS******HEKTS******SNPAM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BALAT, BASCM, EREGL, HEKTS, JANTS, LKMNH, SAFKR, SNPAM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa ko
17:311.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,49
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:317,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:319,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:31462,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VERTU
|10,67
|28.301.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.443.955
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.443.955
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.275.517
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,87
|2.157.360.901
|% 1,67
|
|SISE
|7,32
|2.061.363.336
|% 1,24
|
|GARAN
|9,70
|2.005.883.079
|% 1,78
|
|THYAO
|12,64
|1.840.919.861
|% 1,85
|
|KRVGD
|15,99
|1.665.799.102
|% 0,50
|
|PETKM
|4,87
|2.157.360.901
|% 1,67
|
|ODAS
|3,94
|1.376.107.200
|% 7,95
|
|YKBNK
|3,09
|927.152.207
|% 3,00
|
|SISE
|7,32
|2.061.363.336
|% 1,24
|
|IHLAS
|1,39
|357.343.119
|% 7,75
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8411
|7,8461
|% 0,05
|
|Euro
|9,5393
|9,5493
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4613
|10,5137
|% 1,16
|
|Frank
|8,8123
|8,8654
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0838
|2,0943
|% -0,03
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-1,98
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,36
|
Seans Raporu
17:31
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17:46HEKTS
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, SELGD, UZERB, VERTU, SELEC, TMSN, SEKFK, SANKO, SNKRN, YAPRK
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17:44
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