***SAFKR* *BEYAZ* *KLRHO* *BASGZ* *OYLUM* *EUREN* *DAPGM* *HATEK* *RALYH* *FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
13.09.2022 13:39
***SAFKR******BEYAZ******KLRHO******BASGZ******OYLUM******EUREN******DAPGM******HATEK******RALYH******FADE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler BASGZ, BEYAZ, DAPGM, EUREN, FADE, HATEK, KLRHO, OYLUM, RALYH, SAFKR
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREBSGZ00037 BASGZ E 326.031,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. TREBFOK00014 BEYAZ E 19.191,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. TREDAPG00032 DAPGM E 213.628,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEURN00030 EUREN E 1.799.030,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREFADE00012 FADE E 306.001,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TREHTKS00013 HATEK E 318.796,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KİLER HOLDİNG A.Ş. TREKLRH00038 KLRHO E 147.771,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş TREOYLS00017 OYLUM E 53.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRABISAS91B7 RALYH E 125.922,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRESFEK00027 SAFKR E 268.954,000 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062636
BIST