***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.06.2020 15:59
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK XBANA XPGIP 18/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851583
BIST
17:15111.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 119,16
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:156,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:157,6924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:15379,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 379,98
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|78.792.517
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|215.856.274
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.014.614
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.990.524
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.000.860
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.656.370
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.256.888
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,34
|955.550.400
|% 3,93
|
|ASELS
|32,02
|673.694.034
|% -1,54
|
|GARAN
|8,14
|666.167.461
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,90
|423.063.775
|% -1,55
|
|THYAO
|12,49
|392.690.764
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,87
|352.095.681
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,82
|183.124.056
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,90
|423.063.775
|% -1,55
|
|SKBNK
|1,35
|275.068.216
|% 5,47
|
|ALBRK
|1,60
|274.514.783
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5630
|8,6059
|% -0,26
|
|Frank
|7,1807
|7,2239
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8210
|1,8302
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,40
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.486
|4,70
|
|Tam
|2.537
|2.550
|1,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|2,30
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,38
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