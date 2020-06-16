***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [SAFKR]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 16/06/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. Bu çerçevede, Şirketin payları, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gördüğü son gün oluşan kapanış fiyatı üzerinden belirlenen baz fiyat ile 18/06/2020 Perşembe gününden itibaren Ana Pazar Grup 1'de sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SAFKR Gelişen İşletmeler Pazarı Ana Pazar(Grup 1) 18/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851430BIST