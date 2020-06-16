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***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği

16.06.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )

İlgili Şirketler [SAFKR]
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Pazar Değişikliği

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Açıklamalar

Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 16/06/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır.  Bu çerçevede, Şirketin payları, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gördüğü son gün oluşan kapanış fiyatı üzerinden belirlenen baz fiyat ile 18/06/2020 Perşembe gününden itibaren Ana Pazar Grup 1'de sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Bildirim İçeriği

Pazar Değişikliği

Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SAFKR Gelişen İşletmeler Pazarı Ana Pazar(Grup 1) 18/06/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851430


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 22,00 91.684.556 % 10,00  
ICBCT 5,83 200.635.665 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.367.440 % 10,00  
VKFYO 2,97 23.467.403 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.790.101 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5775 8,6205 % 0,05  
Frank 7,1749 7,2182 % 0,23  
Riyal 1,8174 1,8265 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 3,87  
Altın Gr. 380 380 1,94  
Cumhuriyet 2.473 2.488 4,80  
Tam 2.538 2.557 5,00  
Yarım 1.237 1.248 2,50  
Çeyrek 620 625 1,20  
Gümüş.Ons 17,48 17,52 0,13  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,04  
B. Petrol 40,91 40,91 1,19  
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