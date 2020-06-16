***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
16.06.2020 18:13
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak 16/06/2020 tarihinde alınan karar uyarınca, Şirket payları 18/06/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. Bu çerçevede, Şirketin payları, Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gördüğü son gün oluşan kapanış fiyatı üzerinden belirlenen baz fiyat ile 18/06/2020 Perşembe gününden itibaren Ana Pazar Grup 1'de sürekli işlem yöntemi ile işlem görecektir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SAFKR Gelişen İşletmeler Pazarı Ana Pazar(Grup 1) 18/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851430
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,49
|Açılış
|: 379,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5775
|8,6205
|% 0,05
|
|Frank
|7,1749
|7,2182
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8174
|1,8265
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,87
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|4,80
|
|Tam
|2.538
|2.557
|5,00
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,50
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|1,19
|