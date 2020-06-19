***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:46
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851950
BIST
12:39113.664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.169,06
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:396,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:397,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:39381,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 381,24
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DAGI
|5,74
|28.792.349
|% 9,54
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,58
|1.228.723.145
|% 8,32
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.861.573
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.159.251
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.686.082
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.976.127.385
|% 1,64
|
|TCELL
|17,58
|1.228.723.145
|% 8,32
|
|TSPOR
|7,90
|540.030.959
|% -1,86
|
|GARAN
|8,20
|498.131.725
|% 0,86
|
|TKFEN
|17,27
|430.948.354
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,09
|1.976.127.385
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,88
|312.726.307
|% -1,05
|
|TSKB
|1,27
|170.846.255
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|218.398.822
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|368.123.683
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4866
|8,5292
|% -0,06
|
|Frank
|7,1786
|7,2218
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.493
|6,60
|
|Tam
|2.545
|2.556
|4,80
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,30
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|1,23
|