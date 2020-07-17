***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 15:12
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860245
BIST
15:06118.826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 18,51
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:066,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:067,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8452
En Düşük
7,7990
15:06398,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,08
|Açılış
|: 398,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,60
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.162
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.925.644
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.604.561
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.372.652
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.214.812
|% -4,33
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|PSDTC
|12,45
|11.328.003
|% -3,79
|
|SASA
|14,20
|1.200.040.065
|% 8,23
|
|GARAN
|7,95
|727.542.339
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,30
|691.308.118
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|477.734.539
|% 5,09
|
|ASELS
|32,60
|421.984.801
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,30
|691.308.118
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|477.734.539
|% 5,09
|
|TSKB
|1,26
|125.641.212
|% -0,79
|
|GARAN
|7,95
|727.542.339
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,81
|160.222.473
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% -0,07
|
|Frank
|7,2591
|7,3029
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|8,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.609
|9,40
|
|Tam
|2.666
|2.677
|9,70
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,37
|
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