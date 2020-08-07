***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:49
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866416
BIST
10:351.024
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,86
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:357,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3226
En Düşük
7,2144
10:358,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6726
En Düşük
8,5597
10:35485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,60
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,17
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|102.463
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|RTALB
|50,50
|60.648.648
|% 7,04
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|372.642.050
|% -4,76
|
|SISE
|5,92
|206.080.580
|% 2,96
|
|ASELS
|14,96
|189.704.872
|% -2,03
|
|GARAN
|6,46
|130.038.822
|% -0,15
|
|EREGL
|8,07
|116.035.725
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,80
|372.642.050
|% -4,76
|
|TSKB
|1,03
|53.164.550
|% -0,96
|
|SISE
|5,92
|206.080.580
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,54
|88.006.608
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,71
|22.632.813
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5585
|9,6065
|% 0,96
|
|Frank
|7,9923
|8,0404
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9445
|1,9542
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.063
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.372
|28,40
|
|Tam
|3.304
|3.490
|29,30
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,20
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|