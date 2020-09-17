***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 12:51
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875432
BIST
17:071.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
17:077,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:078,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0697
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:07472,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 472,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PEGYO
|1,65
|77.592.625
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.323.169
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|36.362.624
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.408.615
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|443.571.118
|% -0,69
|
|JANTS
|215,20
|356.109.404
|% 4,26
|
|GARAN
|6,67
|352.583.158
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,57
|284.232.783
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|165.393.220
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|285.797.967
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5523
|7,5565
|% 0,70
|
|Euro
|8,9288
|8,9372
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,7286
|9,7774
|% 0,23
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-17,85
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-10,00
|
|Tam
|3.116
|3.194
|-3,08
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-1,50
|
|Çeyrek
|755
|772
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,33
|
Seans Raporu
17:07
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