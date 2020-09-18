***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 14:14
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875632
BIST
15:291.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:297,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:298,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:29474,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,47
|Açılış
|: 474,17
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:29
|AYCES
|77,55
|6.840.991
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.483.620
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.270.081.512
|% 2,87
|
|PETKM
|4,38
|682.053.439
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,62
|516.673.543
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.432.908
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,52
|356.239.197
|% 7,65
|
|KRDMD
|3,23
|1.270.081.512
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,62
|516.673.543
|% 8,26
|
|DGKLB
|2,62
|414.432.908
|% -8,71
|
|PETKM
|4,38
|682.053.439
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,06
|112.964.165
|% 0,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5714
|7,5736
|% 0,36
|
|Euro
|8,9674
|8,9734
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7889
|9,8380
|% 0,30
|
|Frank
|8,2837
|8,3336
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0124
|2,0225
|% 0,34
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|6,61
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.132
|3.210
|13,64
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|6,60
|
|Çeyrek
|759
|776
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,51
|