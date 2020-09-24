***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 15:50
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876489
BIST
15:481.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:487,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0609
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:488,9009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0752
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:48454,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,76
|Açılış
|: 454,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:48
|BRYAT
|148,50
|59.868.420
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.499
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.884.013
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.207.840
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,93
|2.482.320.623
|% 5,32
|
|SISE
|6,82
|1.039.577.311
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|806.542.530
|% -0,61
|
|AKBNK
|4,99
|722.625.270
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,10
|579.567.411
|% 3,96
|
|GARAN
|6,93
|2.482.320.623
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,10
|579.567.411
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,27
|806.542.530
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|449.066.631
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,57
|270.553.826
|% 1,95
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6351
|7,6400
|% -0,79
|
|Euro
|8,8877
|8,9009
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,6969
|9,7456
|% -0,81
|
|Frank
|8,2062
|8,2556
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0296
|2,0397
|% -0,89
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,95
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,30
|
Seans Raporu
15:48
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