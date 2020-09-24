***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 16:37
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876511
BIST
16:481.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:487,6340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0669
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:488,8988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:48455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,66
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:46
|CRFSA
|23,98
|22.400.524
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.897.932
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.914.461
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.312.097
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.293.316
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,93
|3.131.464.682
|% 5,32
|
|SISE
|6,79
|1.130.648.590
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|903.449.573
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,95
|847.131.892
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,10
|700.359.204
|% 3,96
|
|GARAN
|6,93
|3.131.464.682
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,10
|700.359.204
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,28
|903.449.573
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|469.824.659
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,58
|298.993.600
|% 2,60
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6285
|7,6333
|% -0,88
|
|Euro
|8,8808
|8,8950
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,7072
|9,7559
|% -0,70
|
|Frank
|8,2152
|8,2646
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% -0,81
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,44
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,64
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,67
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,83
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,04
|
Seans Raporu
16:46
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16:59VANGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 321 adet işlem
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16:57OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 772, 023 adet işlem
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ