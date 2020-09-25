***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 14:02
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876688
BIST
16:551.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:557,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:558,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:55457,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 457,37
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MRSHL
|380,60
|31.054.320
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.707.033
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.753.727
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.023.668
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.090.298
|% -9,88
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|ASELS
|17,33
|1.068.506.993
|% 2,12
|
|AKBNK
|5,12
|671.647.892
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|GARAN
|7,20
|3.132.950.294
|% 2,71
|
|SISE
|7,02
|1.770.116.819
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|466.428.262
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,29
|642.466.951
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,75
|333.232.271
|% 0,57
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6273
|7,6353
|% 0,13
|
|Euro
|8,8628
|8,8753
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6878
|9,7364
|% -0,00
|
|Frank
|8,1899
|8,2393
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-11,22
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|7,83
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|3,79
|
|Çeyrek
|736
|752
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,22
|