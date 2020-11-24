***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:42
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889719
BIST
17:041.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:047,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:049,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:04462,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,23
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:04
|EGEEN
|1.712,70
|308.279.648
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|178.675.263
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.825.318
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.925.729
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,52
|1.663.637.825
|% -7,42
|
|THYAO
|11,83
|1.487.087.840
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.993.093.575
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,96
|2.123.626.893
|% 0,68
|
|GARAN
|9,04
|4.406.462.167
|% -0,33
|
|TSKB
|2,58
|974.621.278
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,52
|577.867.963
|% 2,70
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9630
|7,9705
|% 1,05
|
|Euro
|9,4466
|9,4560
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% 0,82
|
|Frank
|8,6836
|8,7360
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1149
|2,1255
|% 0,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-85,23
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-41,23
|
|Çeyrek
|744
|762
|-20,62
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
17:04
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