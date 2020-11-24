***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 13:54
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889733
BIST
16:391.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:397,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:399,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1111
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:39462,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EGEEN
|1.712,70
|307.834.346
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.230.735
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.738.648
|% 9,98
|
|RODRG
|12,80
|5.662.720
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|109.849.475
|% -8,70
|
|GARAN
|9,00
|4.289.607.618
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,08
|2.848.194.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|2.050.886.499
|% -0,68
|
|GUBRF
|46,30
|1.645.347.539
|% -7,86
|
|THYAO
|11,80
|1.412.856.647
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,08
|2.848.194.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|2.050.886.499
|% -0,68
|
|GARAN
|9,00
|4.289.607.618
|% -0,77
|
|TSKB
|2,56
|940.175.153
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|543.280.643
|% 2,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9499
|7,9558
|% 0,87
|
|Euro
|9,4410
|9,4491
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,5969
|10,6500
|% 1,18
|
|Frank
|8,7028
|8,7553
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1193
|2,1300
|% 1,08
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-27,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-90,66
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-43,86
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,93
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,48
|46,48
|0,44
|