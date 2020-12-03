***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:00
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891108
BIST
10:211.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:217,9180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9180
En Düşük
7,8413
10:219,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:21466,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,10
|Açılış
|: 466,20
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|104.680.530
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|SARKY
|8,43
|20.195.860
|% 8,77
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|RODRG
|13,86
|1.419.151
|% -9,00
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,35
|1.631.761
|% -7,59
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|GARAN
|9,16
|283.561.545
|% -0,65
|
|CEMAS
|2,63
|204.778.334
|% 6,05
|
|KRDMD
|5,02
|199.141.828
|% -0,59
|
|THYAO
|12,20
|177.083.824
|% -0,41
|
|SELEC
|16,46
|165.964.094
|% 8,58
|
|CEMAS
|2,63
|204.778.334
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,17
|113.264.595
|% 0,00
|
|TSKB
|2,16
|104.622.174
|% -3,57
|
|KRDMD
|5,02
|199.141.828
|% -0,59
|
|GSRAY
|4,11
|152.833.758
|% -0,24
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9108
|7,9182
|% 0,72
|
|Euro
|9,5996
|9,6043
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5636
|10,6165
|% 0,83
|
|Frank
|8,8132
|8,8663
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% 0,58
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|9,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|-0,03
|