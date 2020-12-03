***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:28
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891126
BIST
10:241.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:247,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9177
En Düşük
7,8413
10:249,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:24466,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,15
|Açılış
|: 466,25
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:24
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|SAFKR
|20,28
|30.801.459
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|108.753.530
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|RODRG
|13,84
|1.516.065
|% -9,13
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,23
|1.670.917
|% -8,17
|
|EUKYO
|4,07
|908.486
|% -7,08
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|THYAO
|12,22
|190.213.431
|% -0,24
|
|SELEC
|16,49
|186.789.309
|% 8,77
|
|CEMAS
|2,62
|217.486.179
|% 5,65
|
|TSKB
|2,15
|125.454.766
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,16
|119.472.684
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,04
|231.285.179
|% -0,20
|
|GARAN
|9,12
|384.492.489
|% -1,08
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9097
|7,9148
|% 0,68
|
|Euro
|9,5941
|9,6003
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,5492
|10,6021
|% 0,70
|
|Frank
|8,8002
|8,8533
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0984
|2,1090
|% 0,43
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|