***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 11:07
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894038
BIST
12:411.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,67
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:417,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:419,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3190
12:41466,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,38
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.677.323
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|ALCAR
|309,00
|48.533.205
|% 9,93
|
|SMART
|9,09
|34.739.741
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.184.833
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,26
|1.146.914.219
|% 2,35
|
|TSKB
|1,92
|1.088.206.965
|% 4,35
|
|THYAO
|12,32
|977.614.255
|% -4,94
|
|GARAN
|9,72
|613.042.179
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,17
|578.050.273
|% -1,81
|
|TSKB
|1,92
|1.088.206.965
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,17
|578.050.273
|% -1,81
|
|ODAS
|4,03
|347.937.331
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,43
|116.344.117
|% -0,69
|
|THYAO
|12,32
|977.614.255
|% -4,94
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6462
|7,6537
|% 0,33
|
|Euro
|9,3143
|9,3237
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1118
|10,1626
|% -1,49
|
|Frank
|8,6025
|8,6543
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0363
|2,0465
|% 0,44
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|3,73
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|17,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|10,45
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|5,05
|
|Çeyrek
|746
|763
|2,52
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,24
|
|B. Petrol
|49,88
|49,88
|-2,38
|