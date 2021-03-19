***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:26
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919235
BIST
15:461.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -26,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:467,2615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0611
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:468,6349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1035
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:46405,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,76
|Açılış
|: 405,98
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.551
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.212.504
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|686.064.412
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.804.832
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,90
|458.436.836
|% -8,82
|
|SANKO
|13,20
|105.645.147
|% -8,27
|
|MNDRS
|3,37
|146.500.220
|% -7,67
|
|ERBOS
|63,90
|87.518.844
|% -7,19
|
|FROTO
|214,30
|1.454.286.063
|% 1,08
|
|THYAO
|13,77
|1.102.940.967
|% -1,22
|
|GLYHO
|6,13
|837.614.111
|% -3,77
|
|GARAN
|8,86
|753.881.927
|% -1,99
|
|SISE
|7,67
|734.248.147
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,30
|284.948.536
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,09
|337.885.162
|% -3,69
|
|TSKB
|1,63
|258.198.820
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,13
|837.614.111
|% -3,77
|
|ODAS
|3,74
|504.781.976
|% -6,97
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2538
|7,2615
|% -0,83
|
|Euro
|8,6288
|8,6349
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,0585
|10,1089
|% -1,07
|
|Frank
|7,7744
|7,8213
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% -0,89
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,33
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.702
|2.743
|-24,00
|
|Tam
|2.687
|2.757
|-23,01
|
|Yarım
|1.299
|1.334
|-11,14
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,58
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:59AKYHO
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 377, 738 adet işlem
-
15:58CLEBI
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 300.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 407, 851 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 51 kaybederek (% -1.94 ) 1, 594
-
15:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle CEMAS, GEDIZ, ORMA
-
15:57XU100
Endeks 1, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 79 altında . İşlem hacmi 15, 910.00 milyon TL de