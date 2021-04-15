***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:58
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928488
BIST
15:181.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:188,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:189,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:18456,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,30
|Açılış
|: 456,63
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TRGYO
|3,85
|271.443.119
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.091.267
|% 9,93
|
|QUAGR
|26,36
|691.518.346
|% 9,47
|
|CEOEM
|6,89
|53.252.953
|% 9,19
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|154.510.272
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.233.664
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.794.169
|% -9,97
|
|GARAN
|7,25
|4.594.642.456
|% 3,72
|
|EREGL
|18,18
|1.171.238.374
|% 3,77
|
|SASA
|46,34
|1.040.919.878
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,71
|1.032.142.179
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,18
|951.240.349
|% 1,40
|
|GARAN
|7,25
|4.594.642.456
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,18
|951.240.349
|% 1,40
|
|TSKB
|1,34
|217.378.625
|% 0,75
|
|AKBNK
|4,99
|736.625.949
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,71
|1.032.142.179
|% 4,19
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0869
|8,0977
|% 0,33
|
|Euro
|9,7002
|9,7119
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1609
|11,2169
|% 0,75
|
|Frank
|8,7581
|8,8109
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% 0,59
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,75
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|19,00
|
|Tam
|3.005
|3.083
|23,29
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|11,27
|
|Çeyrek
|729
|746
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|