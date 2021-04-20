***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:02
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929533
BIST
13:541.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:548,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:549,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:54461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,41
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:54
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.408.131
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.908.758
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,15
|9.001.788
|% 7,38
|
|DESA
|15,33
|20.547.995
|% 6,46
|
|FADE
|14,40
|26.441.652
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.501.170
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,14
|914.526.829
|% 2,00
|
|EREGL
|18,07
|696.187.713
|% -0,50
|
|PETKM
|6,60
|536.998.559
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,25
|436.074.023
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,83
|343.304.509
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|343.304.509
|% -1,61
|
|TSKB
|1,26
|177.688.718
|% -2,33
|
|GARAN
|7,14
|914.526.829
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,14
|249.447.236
|% 2,88
|
|SKBNK
|1,10
|97.354.902
|% -0,90
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1222
|8,1250
|% 0,45
|
|Euro
|9,7917
|9,7992
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,2976
|11,3542
|% 0,20
|
|Frank
|8,8226
|8,8757
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1557
|2,1665
|% 0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,95
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|5,26
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|2,54
|
|Çeyrek
|737
|755
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,48
|67,48
|0,43
|