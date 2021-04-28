***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:41
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931601
BIST
10:311.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:318,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1985
10:319,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9056
10:31466,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,19
|Açılış
|: 466,89
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,08
BIST En Aktif Hisseler10:30
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.039.283
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.331.855
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|7.902.962
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.142.058
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|756.563
|% -9,78
|
|BEYAZ
|9,55
|840.178
|% -8,35
|
|GARAN
|7,19
|203.330.321
|% 0,98
|
|PETKM
|6,55
|179.737.683
|% 0,46
|
|EREGL
|19,54
|140.948.262
|% 0,46
|
|SASA
|36,30
|89.494.706
|% -1,04
|
|VESTL
|30,18
|87.937.360
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,09
|59.763.177
|% 0,48
|
|GARAN
|7,19
|203.330.321
|% 0,98
|
|PETKM
|6,55
|179.737.683
|% 0,46
|
|TSKB
|1,21
|27.203.809
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,82
|23.163.265
|% 0,55
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2122
|8,2179
|% 0,16
|
|Euro
|9,9128
|9,9238
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,3644
|11,4214
|% -0,19
|
|Frank
|8,9198
|8,9735
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1858
|2,1968
|% 0,13
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-10,33
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, DOHOL, KOZAL
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KCHOL, TUPRS
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.12 ) 1, 207
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, INTEM, UZERB, LUKSK, TKURU, BALAT, MMCAS, AYCES, SEKUR, MERIT
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, IDGYO, FRIGO, DESA