***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 13:22
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937678
BIST
14:541.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
14:548,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
14:5410,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3262
En Düşük
10,2454
14:54508,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,58
|Açılış
|: 508,93
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TRILC
|47,18
|136.558.599
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.304.453
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|940.970
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,38
|48.382.006
|% 8,50
|
|FORMT
|1,35
|5.664.529
|% 8,00
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.119.722
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.569.620
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|54.881.017
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.349.729
|% -9,88
|
|GARAN
|8,16
|1.116.906.790
|% 0,99
|
|KARSN
|5,08
|709.843.161
|% 0,79
|
|EREGL
|19,01
|402.860.244
|% -1,14
|
|KRDMD
|8,02
|379.429.605
|% -0,12
|
|THYAO
|13,38
|337.796.405
|% -0,67
|
|KARSN
|5,08
|709.843.161
|% 0,79
|
|GARAN
|8,16
|1.116.906.790
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|201.644.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|172.416.404
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.549.091
|% -0,71
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4120
|8,4132
|% 0,29
|
|Euro
|10,3178
|10,3252
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8771
|11,9367
|% 0,31
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% 0,27
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.350
|3.435
|15,34
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|7,42
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,37
|