***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 11:16
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955857
BIST
12:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:148,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1410,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0452
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:14485,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,80
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SELGD
|5,61
|6.384.324
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.014.094
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.891.766
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.196.466
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.553.670
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,79
|28.415.406
|% -8,76
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,29
|8.916.436
|% -6,54
|
|KRONT
|46,42
|17.798.538
|% -6,49
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|GENIL
|13,75
|400.915.233
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|262.926.898
|% 0,31
|
|SISE
|8,23
|573.032.440
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,49
|157.598.248
|% 0,81
|
|GARAN
|9,30
|472.505.897
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,01
|350.306.813
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|184.709.964
|% 1,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6551
|8,6581
|% 0,49
|
|Euro
|10,1693
|10,1999
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9672
|12,0272
|% 0,43
|
|Frank
|9,4001
|9,4568
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2998
|2,3113
|% 0,40
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-17,75
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,34
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,35
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-2,79
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:26PENTA
Yüzde 5.78 oranında artışla 51.60 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 367 adet işlem
-
12:25KUYAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 998, 503 adet işlem
-
12:24YAYLA
Yüzde 5.14 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 485, 488 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 32 artarak (% 0.15 ) 1, 547
-
12:23XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 5, 119.00 milyon TL de