***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:05
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958902
BIST
10:381.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.459
10:388,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4684
En Düşük
8,4027
10:389,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0493
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9413
En Düşük
9,8620
10:38486,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,51
|Açılış
|: 486,61
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
487,04
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler10:37
|VAKKO
|11,66
|44.131.523
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|CUSAN
|7,82
|25.698.648
|% 7,42
|
|UFUK
|22,00
|383.988
|% 7,42
|
|DAGI
|3,66
|51.286.081
|% 6,09
|
|IDEAS
|38,14
|6.680.104
|% -7,70
|
|KUTPO
|56,90
|9.294.844
|% -4,45
|
|ADESE
|1,33
|9.248.894
|% -4,32
|
|BASCM
|10,10
|25.250
|% -3,81
|
|VBTYZ
|25,54
|56.572.840
|% -3,55
|
|GARAN
|9,46
|222.400.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,61
|185.096.358
|% 0,38
|
|THYAO
|12,46
|184.451.349
|% 0,16
|
|TUPRS
|103,00
|178.017.814
|% 0,29
|
|GENIL
|16,87
|145.560.392
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,61
|185.096.358
|% 0,38
|
|VAKBN
|3,60
|89.903.325
|% 1,12
|
|GARAN
|9,46
|222.400.308
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|30.773.162
|% -0,73
|
|HALKB
|4,87
|82.994.704
|% 1,46
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4541
|8,4563
|% 0,29
|
|Euro
|9,9203
|9,9278
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,5735
|11,6315
|% 0,22
|
|Frank
|9,2108
|9,2662
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% 0,16
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,56
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,50
|