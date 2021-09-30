***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 14:00
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965866
BIST
14:041.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
14:048,8987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
14:0410,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0409
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
14:04493,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,30
|Açılış
|: 493,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler14:04
|VBTYZ
|20,74
|53.483.802
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.474.356
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|ATAGY
|4,25
|16.153.892
|% 8,14
|
|RALYH
|5,87
|375.762
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|207.451.169
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|834.286
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,24
|115.899.411
|% -9,26
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARAN
|9,05
|917.850.506
|% -0,11
|
|THYAO
|14,00
|659.804.117
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,40
|518.642.838
|% 1,51
|
|SISE
|8,19
|503.642.724
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,37
|427.674.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|427.674.544
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|917.850.506
|% -0,11
|
|ODAS
|1,37
|101.497.004
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,79
|116.244.062
|% 0,56
|
|SISE
|8,19
|503.642.724
|% 0,24
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8931
|8,8987
|% -0,21
|
|Euro
|10,3091
|10,3148
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9271
|11,9869
|% -0,03
|
|Frank
|9,4711
|9,5282
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3672
|2,3791
|% -0,08
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-2,77
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.325
|1,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|3,45
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|1,67
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,15
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.28 ) 1, 485
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14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GUSGR
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14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
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14:16XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 7, 482.00 milyon TL de
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14:16VESTL
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 26.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 501, 640 adet işlem