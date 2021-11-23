***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:32
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979241
BIST
16:281.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,12
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2812,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 11,50%
|| 1,3121
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2814,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 11,79%
|| 1,5124
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:28728,71
En Yüksek
|Değişim
|: 10,02%
|| 66,37
|Açılış
|: 728,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:28
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.660.118
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|59.667.515
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.354.109
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|61.742.794
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|100.093.376
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.142.347
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.643.711
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.493.147
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.833.770
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,69
|3.361.036.680
|% 4,45
|
|GARAN
|11,75
|3.170.778.263
|% -1,59
|
|SISE
|11,98
|2.918.466.701
|% 6,87
|
|THYAO
|18,43
|2.115.154.603
|% 4,54
|
|EREGL
|23,10
|1.951.288.811
|% 7,14
|
|YKBNK
|3,45
|1.623.629.081
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,69
|3.361.036.680
|% 4,45
|
|ODAS
|1,59
|548.759.118
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|606.462.175
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|3.170.778.263
|% -1,59
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6321
|12,7183
|% 11,50
|
|Euro
|14,2326
|14,3349
|% 11,79
|
|Sterlin
|16,8783
|16,9630
|% 10,82
|
|Frank
|13,5304
|13,6119
|% 11,11
|
|Riyal
|3,3659
|3,3828
|% 11,03
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,01
|
|Altın Gr.
|723
|723
|60,48
|
|Cumhuriyet
|4.804
|4.876
|457,00
|
|Tam
|4.747
|4.903
|456,16
|
|Yarım
|2.294
|2.372
|220,66
|
|Çeyrek
|1.151
|1.186
|110,33
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|0,69
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42PENTA
Yüzde 9.99 oranında artışla 226.90 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 315 adet işlem
-
16:41THYAO
Yüzde 4.54 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 735, 945 adet işlem
-
16:40IHAAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 305, 438 adet işlem
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 94 artarak (% 1.67 ) 1, 943
-
16:39XU100
Endeks 1, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 40, 248.00 milyon TL de