***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 11:13
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979739
BIST
11:581.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -21,97
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:5812,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0620
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:5813,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1307
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:58699,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 9,33
|Açılış
|: 699,63
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|14.408.422
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.899.710
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|112.204.766
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,92
|31.274.431
|% -8,96
|
|KZBGY
|28,34
|54.242.442
|% -6,78
|
|PGSUS
|91,40
|222.962.760
|% -6,64
|
|TAVHL
|27,56
|194.247.134
|% -6,58
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|GARAN
|11,61
|615.847.537
|% -1,11
|
|YKBNK
|3,31
|517.605.585
|% -0,60
|
|SASA
|39,18
|513.282.154
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,72
|476.078.298
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,31
|517.605.585
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|180.927.434
|% -1,36
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|HALKB
|5,24
|328.238.663
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,69
|93.415.047
|% 1,20
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0540
|12,0618
|% 0,52
|
|Euro
|13,5853
|13,5981
|% 0,97
|
|Sterlin
|16,0282
|16,1086
|% 0,56
|
|Frank
|12,9573
|13,0353
|% 1,47
|
|Riyal
|3,2105
|3,2266
|% 0,67
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|13,49
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,72
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-3,69
|