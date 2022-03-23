***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:11
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012180
BIST
10:362.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,53
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3614,8167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3616,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0123
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:36914,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,37
|Açılış
|: 914,74
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ENSRI
|16,94
|21.546.913
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.732.806
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.616.693
|% 9,98
|
|KARTN
|60,90
|62.900.240
|% 8,07
|
|KONKA
|13,14
|44.468.101
|% 7,62
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|259,90
|43.505.249
|% -9,38
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,31
|14.097.697
|% -4,88
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,09
|1.018.093.969
|% 1,34
|
|THYAO
|28,68
|458.595.262
|% 0,56
|
|EREGL
|33,58
|366.729.992
|% -0,65
|
|KRDMD
|15,31
|334.085.658
|% 0,33
|
|HEKTS
|17,38
|247.774.243
|% 0,29
|
|GARAN
|12,09
|1.018.093.969
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,36
|104.950.073
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,08
|178.218.989
|% -0,49
|
|ODAS
|1,66
|44.926.260
|% 0,61
|
|PETKM
|8,89
|213.776.505
|% 0,68
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8075
|14,8155
|% -0,05
|
|Euro
|16,3266
|16,3426
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5864
|19,6846
|% -0,11
|
|Frank
|15,7961
|15,8912
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% -0,07
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|