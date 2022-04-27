***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 10:04
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024152
BIST
10:162.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:1614,8149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:1615,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0392
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:16903,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,00
|Açılış
|: 903,56
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:16
|UFUK
|25,96
|1.348.414
|% 10,00
|
|ACSEL
|46,24
|20.219.776
|% 7,24
|
|PKART
|16,47
|3.235.098
|% 5,85
|
|EPLAS
|18,29
|1.354.324
|% 4,45
|
|DAGI
|3,86
|20.963.411
|% 4,32
|
|EUHOL
|2,55
|587.030
|% -9,89
|
|TLMAN
|28,24
|562.980
|% -4,92
|
|ALKA
|27,18
|442.883
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,54
|25.874.261
|% -4,81
|
|AVTUR
|2,33
|61.554
|% -4,51
|
|THYAO
|39,12
|506.665.142
|% 0,05
|
|ASELS
|25,18
|343.681.266
|% -1,64
|
|EREGL
|33,64
|238.628.347
|% 1,69
|
|KRDMD
|14,64
|216.315.368
|% -0,07
|
|SISE
|17,65
|189.887.057
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,61
|113.013.418
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,98
|155.817.832
|% 0,81
|
|ODAS
|2,37
|65.178.057
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|34.335.570
|% -0,52
|
|AKBNK
|9,11
|137.320.180
|% 0,89
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8110
|14,8149
|% 0,11
|
|Euro
|15,6986
|15,7074
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,5468
|18,6399
|% -0,01
|
|Frank
|15,2849
|15,3770
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9358
|3,9555
|% 0,09
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-8,01
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,86
|