***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 10:32
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024164
BIST
10:442.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,61
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.434
En Düşük
2.407
10:4414,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0136
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:4415,7403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:44905,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,15
|Açılış
|: 905,39
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UFUK
|25,96
|1.377.230
|% 10,00
|
|ACSEL
|46,90
|29.629.441
|% 8,77
|
|PKART
|16,82
|5.894.111
|% 8,10
|
|KAPLM
|69,80
|11.467.271
|% 7,55
|
|BAKAB
|22,52
|6.285.452
|% 6,53
|
|SAFKR
|7,34
|32.793.734
|% -6,26
|
|EUHOL
|2,67
|8.417.832
|% -5,65
|
|TSPOR
|5,55
|75.215.647
|% -4,64
|
|PAMEL
|108,80
|1.392.694
|% -4,23
|
|YONGA
|21,22
|13.369
|% -3,81
|
|THYAO
|38,92
|792.903.084
|% -0,46
|
|ASELS
|25,24
|486.452.538
|% -1,41
|
|EREGL
|33,48
|396.550.936
|% 1,21
|
|KRDMD
|14,62
|392.135.390
|% -0,20
|
|SISE
|17,55
|331.451.083
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,60
|185.939.762
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|276.048.691
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|119.797.846
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|59.712.622
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,62
|392.135.390
|% -0,20
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8050
|14,8178
|% 0,13
|
|Euro
|15,7321
|15,7405
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5253
|18,6182
|% -0,13
|
|Frank
|15,2851
|15,3772
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9367
|3,9564
|% 0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,61
|
Seans Raporu
10:42
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