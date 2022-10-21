***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:11
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073236
BIST
10:083.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 11,55
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.903
10:0818,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:0818,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:08968,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,42
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ALKA
|139,70
|9.207.068
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|95.352.904
|% 10,00
|
|PENTA
|705,80
|19.785.193
|% 9,58
|
|MRSHL
|329,00
|8.031.805
|% 9,56
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|YEOTK
|57,00
|13.215.621
|% -4,28
|
|GZNMI
|38,28
|7.448.088
|% -3,38
|
|MANAS
|31,00
|27.202.128
|% -3,25
|
|DAGHL
|29,04
|2.433.825
|% -3,20
|
|NIBAS
|11,01
|3.285.186
|% -3,17
|
|THYAO
|99,10
|332.121.351
|% 0,05
|
|TUPRS
|372,40
|199.159.918
|% 1,14
|
|GESAN
|171,00
|146.545.402
|% 3,95
|
|ASELS
|32,34
|132.226.589
|% -0,55
|
|VAKBN
|8,97
|130.351.613
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,53
|85.944.688
|% 0,67
|
|ISGYO
|6,88
|102.138.048
|% 3,77
|
|VAKBN
|8,97
|130.351.613
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,75
|124.329.099
|% 0,62
|
|HALKB
|8,79
|103.760.125
|% 1,03
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6068
|% 0,00
|
|Euro
|18,2048
|18,2165
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,7363
|20,8403
|% -0,45
|
|Frank
|18,3961
|18,5069
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,38
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.596
|6.683
|-26,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,10
|